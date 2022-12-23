Врачи из Беларуси спасли жизнь четверым детям с тяжелыми пороками сердца

Теперь их сердечки будут биться долго и ритмично.

Без этих операций они остановились бы. Такие пороки в нашей стране не устраняются. Как сказал vb.kg директор НИИ хирургии сердца и трансплантации органов Таалайбек Кудайбердиев, детская кардиохирургия в стране находится, мягко говоря, в плачевном состоянии. И если технические условия позволяют устранять некоторые детские сердечные проблемы, то опыта, знаний явно не хватает. И что тревожно, кардиохирурги и не стремятся перенимать их. Детская кардиохирургия, особенно новорожденных, считается в медицине очень рискованной, сложной, тяжелой областью. И практически никто в ней работать не хочет. Легче и выгоднее провести операцию на сердце взрослому человеку, нежели ребенку.

- Ежегодно в стране рождается почти полторы тысячи ребятишек с сердечными пороками. Мы оперируем около 400. При этом смертность после вмешательств высокая – десять процентов. Это, не говоря о том, сколько детей умирает до операции. Причем, детки поступают в запущенных стадиях болезни, уже на грани, когда их сердечки работают уже еле-еле, - рассказал vb.kg доктор медицинских наук Кудайбердиев.

По его словам, сейчас все усилия руководства НИИ направлены именно на развитие детской кардиохирургии, о проблемах которой хорошо известно и в Минздраве, и в ЖК, и в правительстве.

- За последние полтора года мы привлекли инвестиций на 14 миллионов сомов в виде оборудования, ремонта. Сейчас появилась надежда на строительство нового здания специально для детской кардиохирургии. Один из фондов Объединенных Арабских Эмиратов обещает построить и оснастить его безвозмездно, - отметил Таалайбек Зулпукарович.

Многие операции проводятся уже интервенционным методом, или как иначе говорят, на закрытом сердце, без его остановки. Эти высокие технологии более безопасны, они позволяют снизить детскую смертность. Старыми методами и подходами, по мнению Таалайбека Кудайбердиева, с ней бороться уже нельзя. Правда, расходные материалы при эндоваскулярных вмешательствах стоят дорого – не менее двух тысяч долларов. Но государство помогает, врачи поддерживают отношения со многими международными благотворительными фондами из ОАЭ, Республики Корея, Катара и других стран.

- Нам помогают спасать больных ребятишек и белорусские коллеги, которые оперируют абсолютно бесплатно, более того, даже прилетают к нам за свой счет ради спасения наших малышей, - говорит директор НИИ. – Кстати, все прооперированные ими в прошлом году дети с очень тяжелыми пороками живы и здоровы, - с радостью добавил Таалайбек Зулпукарович.

И на этот раз операции были не просто сложными, а, можно сказать, суперсложными.

- Один из прооперированных детей – шестимесячный малыш с тотальным аномальным дренажем легочных вен. Это состояние, когда вся кровь из легкого, которая должна возвращаться в левый желудочек сердца и дальше идти в организм, поступает в правый отдел сердца и возвращается обратно в легкие. Поэтому у ребенка расширены правые камеры сердца и недоразвиты левые. Такие пороки должны устраняться в первые дни после рождения. Но, к сожалению, в силу разных причин часто этот порок диагностируется в более позднем возрасте, как, кстати, у этого больного малыша. А это чревато своими сложностями и осложнениями во время хирургической операции. Правые отделы его сердца были сильно перегружены, а левые привыкли работать вообще без нагрузки. После операции все пришло в норму. Но это большой стресс для сердца, всего организма, - пояснил vb.kg Юрий Линник, заведующий отделом детской кардиохирургии Белорусского научно-практического центра детской хирургии, который и в прошлом году провел несколько сложнейших операций нашим детям, подарив им жизнь.

По его словам, сложность сделанной им на этот раз операции, не столько техническая, сколько тактическая. Юрий Иванович выстроил все идеально по плану. Она прошла блестяще, и сердечко шестимесячного малыша благодарно замечательному кардиохирургу.

У второго ребенка, которого он оперировал на следующий день после приезда – трехмесячного малыша, был также тяжелейший врожденный порок, который так и называется единственный желудочек сердца.

- Вместо двух желудочков – правого и левого у него был только один. Моему маленькому пациенту на первом этапе надо было делать гемодинамическую коррекцию, которая называется операция Глена. Обычно она проводится в условиях искусственного кровообращения, когда часть функций сердца берет на себя аппарат искусственного кровообращения. Нам удалось провести эту операцию без применения искусственного кровообращения, то есть без остановки сердца. Это для ребенка полезнее. Потому что, несмотря на то, что аппарат искусственного кровообращения – это методика, которая должна защитить пациента во время операции, обеспечить безопасный ее ход, тем не менее может вызвать осложнения, потому что увеличиваются вмешательства, нагрузка на слабенький организм.

Нам же удалось, повторяю, провести эту операцию с максимальной пользой для малыша, в придачу сэкономив на искусственном кровообращении в пользу другого больного ребенка, которому эта технология необходима по жизненным показаниям, - сказал Юрий Линник.

Все дети, прооперированные белорусским кардиохирургом, после операции, как сказал директор института Таалайбек Кудайбердиев, буквально ожили. Юрий Иванович, можно сказать, преподнес им бесценный подарок к Новому году – жизнь со здоровым сердцем. Хотя сам Юрий Линник считает, что это не он один постарался. При таких операциях, считает он, важна работа не только хирурга, но и большой команды специалистов.

- Во время наших приездов в Кыргызстан мы не ставим единственной целью только прооперировать детей. Мы хотим обменяться опытом не только между хирургами, но и реаниматологами, потому что кардиохирургия – это командный вид спорта. Так принято ее сегодня называть. Кто-то может выступать в качестве лидера, но очень важна работа пяти ключевых специалистов, которые участвуют в операции на разных ее этапах, - кардиохирурга, кардиолога, реаниматолога, анестезиолога и перфузиолога. Со мной на этот раз приехала моя коллега – реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии нашего центра Виктория Назарова.

На мой вопрос Юрию Ивановичу, почему он приезжать через тысячи километров бескорыстно помогать нашим больным детям, что движет им в этом порыве, он ответил:

- Прежде всего – это любовь к своей работе и к больным детям, которые ждут моей помощи. Профессия в какой-то момент стала частью моей жизни. И даже отдых планируешь с учетом состояния больных ребятишек. К тому же в отличие от врачей других специальностей детских кардиохирургов мало. А проблем в этой области медицины становится все больше. И мы понимаем, как важно нам общаться между собой.

По словам Юрия Линника, Республиканский научно-практический центр детской хирургии сотрудничает с кыргызскими коллегами уже пять лет. И, конечно, врачи снова будут встречаться, помогать друг другу.

- И хочу сделать комплимент Таалайбеку Зулпукаровичу. За полтора года после нашего первого приезда очень многое в клинике изменилось в техническом плане.

Видно стремление руководства института совершенствовать свою техническую базу. Это очень важно, потому что высокотехнологичные операции невозможно проводить, образно говоря, в полевых условиях, не имея ничего под руками. Нужно иметь достаточное количество расходных материалов для эндоваскулярных операций, и не один-два современных аппаратов УЗИ. Конечно, многое еще предстоит сделать, чтобы поставить детскую кардиохирургию в вашей стране уверенно на ноги. И, безусловно, без поддержки государства эту службу развивать невозможно. Но без нее детям не выжить, тем более, что больных ребятишек не становится меньше.

На вопрос, почему природа так жестока к детям, Юрий Иванович ответил, что проблемы детских сердечек связаны с тремя основными факторами. Это – генетика, образ жизни родителей и влияние внешних факторов.

- Большая часть врожденных пороков сердца передается по наследству. В Беларуси, например, есть семьи, в которых все дети страдают одним и тем же пороком сердца. Если говорить об образе жизни родителей, то это профилактика инфекций до и во время беременности, питание, отказ от вредных привычек. Сказывается и влияние экологии, радиационного излучения, химических производств. Давно замечено, что в регионах, где развита тяжелая промышленность, где хуже экология, рождается больше больных детей, - сказал Юрий Линник, уходя в операционную, где его ждал еще один - четвертый маленький пациент, сердечко которого могло остановиться в любую минуту…





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