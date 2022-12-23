Суд Джалал-Абада признал право на реабилитацию милиционеров, обвиняемых в пытках

Джалал-Абадский городской суд оправдал пятерых сотрудников службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в областном УВД.
Подробности сообщили в правозащитной организации «Справедливость».
По словам юристов, подсудимых обвиняли в применении пыток в отношении 29-летнего жителя села Торкен Токтогульского района Абжала Нурубекова, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков в апреле 2019 года, но вину мужчина не признал, утверждая, что улики ему подбросили.
Суд не только оправдал милиционеров, но и отменил ранее принятое решение об отстранении их от должности, а также признал их право на реабилитацию.
Адвокат Уткир Джаббаров назвал такое решение неправомерным. «Совсем недавно суд оправдал двоих наших подзащитных. Так вот, признания права на реабилитацию в каждом из этих двух случаев приходилось добиваться отдельным судебным решением, тратя на это массу времени и нервов. Почему такая избирательность?» — недоумевает он.
Юрист подчеркнул, что на этапе расследования и судебных разбирательств обвиняемых не отстраняли от должности. «Во время досудебного производства и суда они продолжали работать в органах как ни в чем не бывало. Их отстранили от работы только в последний месяц и то после резонанса в СМИ. А теперь вот снова восстановили», — заключил он.
По версии следствия, в отношении Абжала Нурубекова сотрудники СБНОН применяли пытки — били, пинали, на голову надевали полиэтиленовый пакет, избивали арматурой, в результате чего мужчина терял сознание и даже обмочился.
По словам адвокатов правозащитной организации «Справедливость», представляющих интересы Нурубекова, проведены судебно-медицинская и судебно-психолого-психиатрическая экспертизы, которые подтвердили факт применения пыток в отношении Абжала. Несмотря на это, суд оправдал милиционеров.
Правозащитники намерены обжаловать это решение в областном суде.
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