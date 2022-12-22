Девочку кололи наркотиками и сдавали мужчинам. В УВД прекратили дело

Об этом написала правозащитница Мээрим Осмоналиева.
Дело 14-летней девочки, которую обманом вовлекли в проституцию, подсадили на наркотики и сдавали мужчинам, в том числе иностранцам, взяли на контроль Генпрокуратура и глава МВД. Об этом написала правозащитница Мээрим Осмоналиева.
«Дело все-таки было зарегистрировано в УВД Первомайского района и далее закрыто. Мы написали жалобу. Сейчас дело снова будет возобновлено и уже работают специалисты и юристы», — сообщила она.
Печально также слышать, что девочка пыталась совершить суицид и об этом знали правоохранительные органы. Несколько раз мама писала заявление о пропаже девочки. - Мээрим Осмоналиева
Отметим, ранее Генеральная прокуратура сообщила, что начала проверку по делу несовершеннолетней девочки, которую вовлекли в онлайн- и офлайн-проституцию. ГП истребовала материалы дела для изучения. По результатам будет дана соответствующая оценка.
В УВД Первомайского района до сих пор не предоставили комментарий по факту.
Ранее руководитель общественного фонда Oasis Kyrgyzstan Мээрим Осмоналиева сообщила, что в фонд обратилась мать 14-летней девочки: ребенка обманным путем завербовали в вебкам-бизнес и коммерческую секс-индустрию. Девочку насильно кололи героином, другими наркотиками и сдавали разным мужчинам, иностранцам. Полгода ее периодически насиловали взрослые мужчины и передавали из рук в руки. Успели заразить разными венерическими заболеваниями.
На заявление матери принять меры в отношении преступников, по ее словам, в УВД Первомайского района полгода не реагировали.
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