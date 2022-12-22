МИД рекомендует временно воздержаться от любых поездок в Таджикистан

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики сегодня, 22 декабря, распространило информационное сообщение.
В связи с продолжающимися ограничительными мерами для граждан Кыргызской Республики на въезд в Республику Таджикистан, Министерство рекомендует гражданам Кыргызской Республики временно воздержаться от любых поездок в Республику Таджикистан или транзитного маршрута следования в другие страны через территорию Таджикистана.
Для получения необходимой информации и консультации по вопросам въезда-выезда в Республику Таджикистан, можно обратиться на горячую линию Консульского департамента МИД КР и Посольства Кыргызской Республики в Республике Таджикистан по следующим номерам:
+996 999 312-002 - Консульский департамент МИД КР (Бишкек);
+992 887 782-223 - Посольство КР в РТ (Душанбе).
URL: https://www.vb.kg/425659
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