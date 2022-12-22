В Бишкеке мужчина расплатился в магазине поддельными долларами

Участковыми УВД Свердловского района задержан подозреваемый в совершении мошенничества, сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.
По данным милиции, 17 декабря к ним с заявлением обратился гражданин М.С. По его словам, в этот день примерно в 04:00 в одном из магазинов по улице Т.Айматова неизвестный мужчина расплатился за товар поддельными денежными средствами в размере 500 долларов и, получив сдачу в сумме 6 тыс. 800 сомов, скрылся.
Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Свердловского района и возбуждено уголовное дело по статье 209 (Мошенничество) УК КР.
Участковыми УВД Свердловского района был установлен и задержан гражданин Д.А. 1987 года рождения и доставлен в следственную службу. В порядке статьи 96 УПК водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек.
В рамках уголовного дела были назначены соответствующие экспертизы. Расследование продолжается.
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