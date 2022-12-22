«Предновогодняя подработка в Кыргызстане»

Бишкек, "Саясат.kg". HeadHunter (headhunter.kg) — это ведущая онлайн-платформа по поиску работы и подбору персонала в Кыргызстане и странах СНГ.

Данный обзор подготовлен компанией HeadHunter Кыргызстан на основе анализа вакансий работодателей и резюме соискателей, размещенных на сайте HeadHunter (headhunter.kg).

В среднем кыргызстанцы тратят от 3 до 18 тысяч сом на подготовку новогоднего стола, не считая подарки и досуг. Если суммировать все расходы, может выйти сумма, превышающая среднюю зарплату в Кыргызстане. Поэтому, подработки как никогда актуальны в предпраздничное время.

На сегодняшний день, по данным headhunter.kg, в Кыргызстане открыто более 200 вакансий с предложениями, которые можно комбинировать с основной работой. Это может быть временная работа по вечерам или выходным, а может быть просто разовое задание. Стоит отметить, что 11% вакансий доступны для людей с инвалидностью.

В основном подработку предлагают частные образовательные учреждения, компании из сферы розничной торговли и IT. Что важно, эти работодатели не предъявляют высоких требований к квалификации. Больше половины таких вакансий либо не требуют опыта работы, либо требуют минимальный.

Самая большая вероятность дополнительного заработка перед новым годом у операторов call-центра — здесь 21 предложение с возможностью работать в свободное время. На втором месте администраторы и менеджеры по продажам (по 19 предложений) и продавцы-консультанты (16 предложений).

Зарплаты от 150 тысяч сом за подработку готовы платить программистам, разработчикам, личным водителям, продавцам консультантам и агентам по недвижимости.



Менеджер по маркетингу и PR Рахима Махмудова