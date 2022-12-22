С вице-мэром Чикаго обсудили туризм и права кыргызстанцев

Об этом говорится в поступившем в редакцию пресс-релизе.

20 декабря в мэрии Чикаго (США) состоялась встреча генерального консула Кыргызстана Болотбека Борбиева с вице-мэром этого города по экономическому развитию и международному сотрудничеству Самиром Маекаром. Об этом говорится в поступившем в редакцию пресс-релизе.

Как сообщается, участники встречи обсудили расширение сотрудничества в сферах экономики, инвестиций, туризма и образования. А также - защиту прав и интересов граждан Кыргызстана, находящихся в Чикаго.

"По итогам встречи стороны подтвердили готовность к рассмотрению ряда перспективных проектов в сфере инвестиций и туризма, а также отметили необходимость продолжить прилагать совместные усилия по дальнейшему сотрудничеству в сфере экономической дипломатии", - сказано в сообщении.



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