В Бишкеке родилась тройня – трое мальчиков

Накануне, 20 декабря, в родильном доме №2 Бишкека у 37-летней Нурзиды Садырбаевой родилась тройня.
Об этом сообщает пресс-служба Республиканского центра укрепления здоровья.
Мальчики весом 2,3 кг, 1,9 кг и 2,4 кг родились на 35 неделе путем кесарева сечения.
В настоящее время состояние мамы и детей удовлетворительное.
Бишкек24
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