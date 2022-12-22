В Бишкеке родилась тройня – трое мальчиков

Накануне, 20 декабря, в родильном доме №2 Бишкека у 37-летней Нурзиды Садырбаевой родилась тройня.

Об этом сообщает пресс-служба Республиканского центра укрепления здоровья.

Мальчики весом 2,3 кг, 1,9 кг и 2,4 кг родились на 35 неделе путем кесарева сечения.

В настоящее время состояние мамы и детей удовлетворительное.



Бишкек24