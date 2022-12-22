В Бишкеке молодой человек пришел в школу и ударил школьника, отомстив за своего братишку

В столичной школе №62 в туалете произошел конфликт между двумя учениками Н.Д., из 8-го класса и К.А., из 11-го класса.
Об этом редакции «Бишкек24» сообщили источники в правоохранительных органах.
Отмечается, что 9 декабря между школьниками произошел конфликт, однако установить причину и разрешить ситуацию не удалось из-за эвакуации, в связи с сообщением о заложенной бомбе.
Позднее, когда учебный процесс был восстановлен, а именно 12 декабря, в школу были вызваны родители учеников. Также на беседу были приглашены инспектор ИДН и замдиректора по воспитательной работе.
В коридоре были замечены старшие братья Н.Д., они объяснили свой визит тем, что хотят поговорить с К.А. В то время как мама Н.Д., уже была в школе и разговаривала с учителями, но в ввиду плохие самочувствия ушла домой.
Братья были приглашены в кабинет директора, где всем было предложено сесть и разобраться в сложившейся ситуации. Но в какой-то момент один из братьев Н.Д., ударил К.А., по лицу и последний от удара упал и стукнулся о край дивана.
На место были вызваны сотрудники милиции и бригада скорой помощи. К.А., госпитализировали в третью детскую больницу, врачи поставили диагноз сотрясение мозга.
По данным источника мама К.А., написала заявление в УВД Октябрьского района.
Бишкек24
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