В Жогорку Кенеше предложили внедрить в школах Кыргызстана обучение на трех языках

Сегодня, 22 декабря, в Жогорку Кенеше, депутат Миргуль Темирбаева предложила внедрить в школах Кыргызстана обучение на трех языках.

Депутат предложила Минобрнауки разработать государственную программу по внедрению обучения в школах, университетах и детсадах на 2023-2030 годы на трех языках.

Она отметила, что скорее всего, её заявление вызовет резонанс в обществе, но английский язык является языком IT-сферы. Для реформы необходимы средства, но если начать, то международные организации окажут помощь.

Таким образом парламентарий предложила изучать английский как третий язык, а не как иностранный.

«Необходимо историю Кыргызстана и кыргызский язык изучать на кыргызском языке, историю и русский – на русском, химию, физику и информатику – на английском», – сказала нардеп.



Бишкек24