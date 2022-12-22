В Жогорку Кенеше предложили внедрить в школах Кыргызстана обучение на трех языках

Сегодня, 22 декабря, в Жогорку Кенеше, депутат Миргуль Темирбаева предложила внедрить в школах Кыргызстана обучение на трех языках.
Депутат предложила Минобрнауки разработать государственную программу по внедрению обучения в школах, университетах и детсадах на 2023-2030 годы на трех языках.
Она отметила, что скорее всего, её заявление вызовет резонанс в обществе, но английский язык является языком IT-сферы. Для реформы необходимы средства, но если начать, то международные организации окажут помощь.
Таким образом парламентарий предложила изучать английский как третий язык, а не как иностранный.
«Необходимо историю Кыргызстана и кыргызский язык изучать на кыргызском языке, историю и русский – на русском, химию, физику и информатику – на английском», – сказала нардеп.
Бишкек24
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