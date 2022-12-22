Кыргызстанцам напомнили, как не стать жертвой воров в канун Нового года

В преддверии праздников растет количество квартирных и карманных краж.
Пресс-служба МВД распространила советы, подготовленные сотрудниками Главного управления уголовного розыска. Следуя им, кыргызстанцы смогут обезопасить себя и избежать неприятных последствий.
Как обезопасить от воров свое жилье:
-если ваша квартира находится на первом либо последнем этаже, рядом с пожарными лестницами и водосточными трубами, установите оконные решетки;
-позаботьтесь об установке металлической двери с одним-двумя замками (как запирающими, так и фиксирующими, чем больше оборотов ключа предусмотрено, тем надежнее замок);
-если коммунальные счета и квитанции висят на двери и их не вынимают несколько дней, это уже сигнал для воров;
лучше будет попросить соседей, которые могли бы присмотреть за жильем в отсутствие хозяев;
-старайтесь задергивать шторы, особенно по вечерам. Прежде чем совершить преступление, воры часто наблюдают в окна за понравившейся квартирой;
-храните крупные суммы денег, а также ценные вещи в сейфе или лучше в банке. Помните, что места, которые кажутся вам надежными, могут оказаться заурядными для профессиональных воров;
-если вам на домашний телефон регулярно поступают звонки от незнакомых и делают вид, что ошиблись номером, то это же повод усилить бдительность: злоумышленники нередко пользуются этим способом, чтобы определить, в какое время вы отсутствуете в квартире;
-один из наиболее эффективных способов защиты — постановка квартиры под централизованную пультовую охрану, при -которой возможно оборудование помещения тревожной сигнализацией.
Что делать, чтобы не стать жертвой карманных краж:
-приготовьте деньги за проезд заранее, чтобы не привлекать внимание карманника к своему кошельку, и лучше не делать этого в транспорте или на остановке;
-удостоверьтесь, что ваш кошелек или портмоне не выделяются под одеждой, перед входом в транспорт проверьте, хорошо ли закрыта ваша сумка. Кладите портмоне или телефон во внутренний карман одежды;
-в транспорте лучше держать сумку перед собой, не оставляйте ее свободно висящей на плече или за спиной. Не кладите бумажник или телефон в задний карман, иначе ваше имущество с легкостью станет добычей карманника, поскольку в движении или давке в транспорте вы просто ничего не почувствуете.
Если произошла кража, незамедлительно обращайтесь в милицию. Успех в поиске преступника напрямую зависит от того, насколько быстро вы обратитесь в органы внутренних дел. Заявление необходимо подавать по месту совершения преступления.
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