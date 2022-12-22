Мэр Оша отправился на авторынок «Жапалак» и выслушал проблемы сотрудников

Мэр Оша Бакытбек Жетигенов ознакомился с работой муниципального авторынка «Жапалак».
Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
На встрече градоначальник обсудил вопросы заработной платы сотрудников, улучшения условий работы, транспортных заторов в выходные, трансформации земель, выравнивания прилегающей территории, относящейся к авторынку.
Бакытбек Жетигенов дал поручения по открытию дополнительных дорог к авторынку, а также в рамках предложения по увеличению поступления доходов поручил предоставить соответствующие расчеты на 2023 год по сезонным, недельным и ежедневным показателям.
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