Смог в Бишкеке. Убрать маршрутки и провести газ предлагают активисты

Объединение «Зеленый альянс Кыргызстана», включающее в себя 50 экологических организаций по всей стране, обратилось к властям в связи с проблемой смога в Бишкеке.

Обращение опубликовано на сайте объединения.

Письмо экоактивисты адресовали кабинету министров, Министерству энергетики, Министерству природных ресурсов, экологии и технического надзора и мэрии столицы.



Представители экообъединения отмечают, что ежегодно смог усиливается в Бишкеке в зимние месяцы, и ни муниципалитет, ни кабмин не предложили существенных мер для устранения этой проблемы.

Причинами смога активисты назвали скопление в городе большого количества старого автотранспорта без катализаторов, отопление некачественным углем и бытовыми отходами жилых застроек вокруг Бишкека. И хотя ТЭЦ, по информации активистов, имеет фильтры для очистки выбросов, качество приобретаемого угля для нее также нуждается в контроле.

Активисты заметили, что, согласно исследованиям UNDP (ПРООН), с 2010 по 2019 год 12-13 процентов (4,1-5 тысяч) смертей в год в Кыргызстане связаны с загрязнением воздуха. Затраты на здравоохранение, связанные с загрязнением воздуха в республике, оценивались в $388 миллионов, или 6 процентов от валового национального дохода в 2015-м.

В объединении заметили, что улучшение состояния атмосферного воздуха может уменьшить бремя таких заболеваний, как инсульт, болезни сердца, рак, хронические и острые респираторные заболевания, включая астму.

Для улучшения качества воздуха активисты предлагают:

-исследовать на качество угля (на предмет токсических примесей, полноту сжигания и состав газовых выбросов), сжигаемого жителями частного сектора и ТЭЦ;

-применить обогащение Кара-Кечинского низкокалорийного бурого угля путем брикетирования с применением добавок (опыт Монголии по борьбе со смогом в Улан-Баторе);

-проводить массовую проверку наличия катализаторов автомобилей в Бишкеке. Применять высокие штрафы к водителям за эксплуатацию транспортных средств без катализаторов отработанных газов;

-запретить въезд в город машин без катализаторов отработанных газов;

-восстановить систему общественного транспорта, убрать маршрутки из города;

-продолжить озеленение города и усилить контроль за приживаемостью деревьев;

-провести проверку бань, саун на предмет сжигания твердых бытовых отходов и шин, установить там видеокамеры слежения, так как некоторые бани проводят сжигание бытовых отходов ночами;

-изыскать субсидии на внедрение газового отопления в жилмассивах Бишкека;

-постепенно перевести ТЭЦ на использование газового топлива;

-прекратить хаотичную застройку города, при строительстве новых зданий в Бишкеке учитывать их энергоэффективность, а также розу ветров;

-провести разъяснительные работы с жителями частного сектора и жилмассивов о негативном влиянии сжигания бытовых отходов на качество воздуха и здоровье населения;

-проводить разъяснительные работы с населением о теплоизоляции помещений без использования топлива и энергоэффективности зданий;

-рекультивация имеющейся городской свалки и перенос ее на возможно дальнее расстояние от города, ускорение строительства мусороперерабатывающего завода.

В свою очередь члены объединения «Зеленый альянс Кыргызстана» готовы внести свой вклад в решение проблемы и помогать государственным органам в достижении чистого воздуха в столице.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/254065/