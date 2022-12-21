Центральная Азия под смогом. Как в городах региона пытаются решить проблему с воздухом

Крупнейший город Казахстана – Алматы не включен в выборку городов IQ Air, но имеет аналогичные показатели.

Чиновники центральноазиатских стран, наконец, озаботились вопросами отопления на ископаемом топливе, старых автомобилей и плохой городской планировки, которые считаются основными причинами серьезных проблем с загрязнением воздуха.

Угольные электростанции и печи жилых домов в крупнейших городах Центральной Азии выбрасывают в небо токсины, обледенелые дороги забиты медленно движущимися устаревающими автомобилями, а в соцсетях полно разговоров о том, насколько плох стал воздух и где купить лучший воздухоочиститель.

Загрязнение воздуха, особенно в зимний период, уже долгое время является проблемой в регионе, но сейчас это становится настоящей катастрофой.

Политическая воля, с которой местные власти пытаются бороться с загрязнением воздуха, традиционно слаба. Однако, учитывая рост осведомленности общественности о проблеме и ее очевидных последствиях для здоровья, могут ли правительства продолжать игнорировать очевидное?

НАСКОЛЬКО СЕРЬЕЗНА ПРОБЛЕМА?

В этом месяце столица Кыргызстана Бишкек неоднократно возглавляла рейтинг IQ Air городов с наихудшим качеством воздуха со средними показателями PM 2,5 (твердых частиц) в воздухе в диапазоне 201-300, что, согласно индексу качества воздуха Агентства по охране окружающей среды США, считается «очень вредным для здоровья».

Крупнейший город Казахстана – Алматы не включен в выборку городов IQ Air, но имеет аналогичные показатели.

Столица Казахстана Астана и столица Узбекистана Ташкент в последние недели регулярно входят в топ-20 самых загрязненных городов IQ Air.

Между тем загрязнение воздуха в регионе можно наблюдать и визуально на многочисленных снимках, сделанных сверху: топографическое положение Алматы и Бишкека в недрах окружающих их горных хребтов позволяет легко снимать с воздуха города в плотной темно-серой дымке.

В пиковые дни смога социальные сети переполнены паникой и черным юмором, поскольку показания PM 2,5 даже в квартирах резко повышают уровень загрязнения воздуха до нездоровой отметки.

«Очиститель воздуха за полмиллиона [казахских тенге – более 1000 долларов]. Мнения?» – спрашивает в Twitter казахстанка.

– Он на всю улицу воздух очищает? – отвечает вопросом на вопрос другой пользователь, пораженный высокой ценой.



Последствия для здоровья менее забавны.

Эрмек Исмаилов, врач из Бишкека, говорит, что все больше пациентов жалуются на мигрень и проблемы с дыханием зимой.

«В сезон гриппа мы видим, что симптомы у людей ухудшаются. Их иммунитет ослабевает. Если раньше кашель у людей длился две недели, то теперь мы видим, что он длится месяц или шесть недель», – отмечает Исмаилов в интервью Кыргызской редакции Азаттыка.

Исследование, проведенное при поддержке ЮНИСЕФ и представленное ранее в этом году, показало, что причиной смерти 112 человек в Бишкеке в период с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года определено загрязнение воздуха.

Однако правительство поставило под сомнение сделанные выводы.

КАК МЫ ДО ЭТОГО ДОШЛИ?

Города Центральной Азии в подавляющем большинстве используют системы отопления, работающие на ископаемом топливе, для обеспечения домов светом и теплом. Но на глобальном уровне они не одиноки в этом отношении.

В советское время наибольшее загрязнение воздуха наблюдалось в небольших городах, где была сосредоточена тяжелая промышленность.

С тех пор городское население выросло, а количество автомобилей превысило возможности мегаполисов, спланированных в то время, когда собственное транспортное средство могли себе позволить лишь самые привилегированные жители.

Новые поселки на окраинах крупных городов региона часто не подключены к газовой инфраструктуре, и жители используют все, от угля до бытовых отходов и дешевой ткани, чтобы поддерживать огонь в своих печах.

В то ж время в центрах городов и пригородах как грибы после дождя растут высотные многоквартирные дома. Тем самым блокируют поток воздуха.

В Бишкеке эти тенденции усугубляются государственной политикой, отдающей предпочтение более дешевому и грязному углю местного производства, а не более качественным, но дорогим импортным сортам.

Окруженные горами Бишкек и Алматы уязвимы для сильного смога во время температурных инверсий, когда более теплый воздух действует как сетка, удерживая более холодный воздух и загрязняющие вещества из отопительных источников и транспорта внутри.

Астана, степной город, население которого за последние 20 лет увеличилось втрое и превысило миллион жителей, проветривается лучше. В то же время там значительно холоднее и требуется больше топлива для обогрева.

В прошлом году Азаттык сообщил, что из 30 000 частных домов в городе только 5 000 подключены к газопроводу.

Командно-административное городское планирование в столице также привело к тому, что в городе осталось очень мало пешеходных зон, поскольку с каждым годом все больше и больше автомобилей выезжают на дороги.

БОЛЬШЕ ГАЗА, БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННЫЙ УГОЛЬ?

Два государства региона – Казахстан и Узбекистан – пытаются нарастить инвестиции в возобновляемые источники энергии, но существуют сомнения относительно того, насколько быстро проекты в области солнечной и ветровой энергии могут быть масштабированы для замены ими энергоресурсов на основе ископаемого топлива – угля и природного газа в растущих городах региона.

Более бедным странам Центральной Азии сложнее позволить себе переход на возобновляемые источники энергии, если компенсировать субсидируемые тарифы на электроэнергию и отопление, которые являются одними из самых дешевых в мире.

Более реалистичной целью в краткосрочной перспективе является переход от угля к газовому отоплению и электричеству.

Но даже это создает проблемы.

Узбекистан, который уже рассматривает газ как важный ресурс для выработки электроэнергии, отопления и энергетики в целом, этой зимой столкнулся с еще большим, чем обычно, дефицитом топлива после того, как аномально холодная погода подстегнула спрос.

В Казахстане тоже не хватает газа, и национальная газовая компания «QazaqGaz» обвиняет в этом низкие тарифы, которые снижают стимулы к добыче.

Этим летом директор «QazaqGaz» Санжар Жаркешов заявил, что статус-кво необходимо изменить, чтобы реализовать народное стремление перевести ключевую алматинскую электростанцию с угля на природный газ.

В Кыргызстане министр окружающей среды Динара Кутманова на этой неделе вызвала удивление, когда объявила на парламентских слушаниях, посвященных проблеме смога, что власти стремятся получить грант в размере 6,7 млрд долларов, что более чем вдвое превышает прогнозируемые доходы бюджета на этот год, для улучшения качества воздуха.

Меньшим «журавлем в небе» было описание Кутмановой планов по строительству углеобогатительной фабрики на огромной угольной шахте Кара-Кече, которая снабжает главную котельную Бишкека, а также жилые дома по всей стране.

Кутманова заявила, что фабрика будет производить угольные брикеты, которые при сгорании производят меньше дыма, чем сырой уголь, добавив, что правительство также планирует заменить некоторые устаревающие микроавтобусы, которые доминируют в системе столичного общественного транспорта, автобусами и электротакси.

ЯДЕРНЫЙ ВАРИАНТ

Одним из источников экологически чистой энергии, вызвавшим интерес у политиков Центральной Азии на фоне активного лоббирования со стороны России в последние несколько лет, является ядерная энергетика.

Узбекистан и Казахстан заявили о своем намерении построить атомные электростанции, чтобы снизить нагрузку на перегруженные сети и уменьшить зависимость от электростанций, работающих на угле.

В 2018 году Узбекистан заключил соглашение с российской атомной энергетической компанией «Росатом» о строительстве атомной электростанции, которая должна была быть введена в эксплуатацию в 2028 году, а к 2030 году ожидалось, что в национальном энергетическом балансе доля атомной энергии вырастет с нуля до 15 процентов.

Казахстанские власти, похоже, также были заинтересованы в сделке с «Росатомом», но в октябре глава фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев выразил поддержку созданию «международного консорциума» для надзора за многомиллиардным проектом.

В качестве потенциальных поставщиков оборудования для завода он упомянул Россию, Францию и Южную Корею.

Тем не менее, вторжение Москвы в Украину, в ходе которого российские вооруженные силы не только стали причиной массовой гибели людей и нанесли беспрецедентный урон гражданской инфраструктуре, но и захватили крупнейшую в Европе Запорожскую атомную электростанцию, как минимум поставило эти проекты под сомнение.

Кремль, будучи весьма ревнивым союзником, может плохо отреагировать на то, что его потеснили как партнера по проекту, вызвавшему критику в Казахстане – стране, где реальную опасность представляют землетрясения и где испытания ядерного оружия советской эпохи оставили горькое наследие.

В интервью Азаттыку эксперт по ядерной политике Тогжан Касенова заявила, что действия Москвы в Украине означают, что любые предположения об участии «Росатома» в строительстве атомной электростанции не должны иметь места.

«Страна, вооруженные силы которой незаконно оккупируют ядерные объекты другого суверенного государства и создают беспрецедентные ядерные риски, не может рассматриваться как надежный партнер в ядерной индустрии», — сказала Касенова, научный сотрудник Программы ядерной политики Фонда Карнеги за международный мир.

«Страна, которая останется под санкциями с ограниченным доступом к зарубежным закупкам в обозримом будущем, не в состоянии построить атомную электростанцию», – добавила она.

Азаттык