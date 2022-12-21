Предприниматель считает, что налоговые поправки приведут к удорожанию товаров

В Жогорку Кенеше 20 декабря 2022 года состоялись парламентские слушания по законопроекту «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере налогообложения».

Депутат Данияр Толонов сообщил, что законопроект предусматривает меры, направленные на создание благоприятного климата для субъектов предпринимательской деятельности, а также направлен на создание условий для добросовестной конкуренции и сокращение теневой экономики.

Информацию о законопроекте представил министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев.

Законопроектом предлагаются такие нормы как бессрочное освобождение от уплаты налогов индивидуальных предпринимателей с годовым объемом выручки от реализации товаров, работ, услуг до 8 млн сомов при применении ККМ; расширение режима на основе единого налога без ограничения объема выручки, а также взамен патента снижение ставки единого налога для малого и среднего бизнеса с оборотом до 30 млн сомов – 0,5%, от 30 до 50 млн сомов – 1%; снижение размеров штрафов при применении ККМ, а также в случае их уплаты в течение 15 дней размеры штрафов уменьшаются на 70% и размеров страховых взносов для субъектов единого налога с 1900 сом до 800 сом, то есть как в патенте.

Кроме этого, в целях оптимизации патентной системы предлагается установить срок действия патентов для торговли до 1 января 2024 года.

Продлеваются до 2024 года проведение учетной регистрации сельскохозяйственных производителей и оплата ставки НсП 0% при безналичных расчетах в случае заключения договоров долевого строительства до 1 января 2022 года.

Предприниматель Манас Карымбаев посчитал, что нельзя вводить изменения в Налоговый кодекс так быстро.

По его словам, необходимо дать представителям бизнеса больше времени для обсуждения.

«Я продавец в небольшом магазине и изменения в кодекс приведут к подорожанию товаров. Мы же не бухгалтера, у нас нет юристов, а вы говорите, что нужно вводить электронный счет. Как работать владельцам магазинов? Оставьте патенты. Потребитель товаров — это народ, а вы показываете нас плохими перед покупателями, так как приходится увеличивать цены. Такие изменения ведут к тоталитарному режиму», - сказал он.

Амангельдиев ответил, что изменения в Налоговый кодекс вводятся, чтобы понизить налоговые ставки.

tazabek.kg