Длинные выходные на Новый год распространяются не на всех

Кабинет министров утвердил длинные новогодние выходные - кыргызстанцы будут отдыхать с 1 по 8 января 2023 года.

Но отметим, данное постановление имеет отношение только к тем гражданам республики, которые работают по 5-дневному рабочему графику. На кыргызстанцев, работающих по 6-дневному графику, данное решение кабмина не распространяется.

Как сообщили Kaktus.media в Министерстве труда и социального обеспечения, работающие 6 дней в неделю будут отдыхать 2 января, так как Новый год - 1 января - выпадает на воскресенье, и в Рождество - субботу, 7 января.

"Дело в том, что те, кто работает по 5-дневному графику, будут отрабатывать выходные в последующие субботы, а граждане с 6-дневным графиком и так работают по субботам. Они выходные отрабатывать не могут", - пояснили в ведомстве.

Напомним, установлены выходные дни с 1 по 8 января 2023 года и перенесены:

-выходной день 9 января 2023 года - на рабочий день 3 января 2023 года;

-выходной день 25 февраля 2023 года - на рабочий день 4 января 2023 года;

-выходной день 11 марта 2023 года - на рабочий день 5 января 2023 года;

-выходной день 25 марта 2023 года - на рабочий день 6 января 2023 года.



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