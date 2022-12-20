Открытие лыжного сезона. Врач рассказал про самые частые зимние травмы и дал советы

Медики предупреждают: в зимнее время чаще всего к травматологам обращаются лыжники и сноубордисты.



Горнолыжный сезон в Кыргызстане открыт. В церемонии старта принял участие зампредседателя кабмина Эдиль Байсалов. Он даже прокатился сам (судя по тому, что говорил торжественную речь в лыжных ботинках).

Медики предупреждают: в зимнее время чаще всего к травматологам обращаются лыжники и сноубордисты.

О том, почему так происходит, рассказал травматолог-ортопед Адилет Молдакунов.

"Наши основные пациенты зимой - это лыжники. Почему они получают травмы? Из-за неправильной подготовки, экипировки... У них основные жалобы на коленный сустав. Часто страдает сустав, а именно связки - крестообразные и боковые, а также мениски. Причина этих травм - лыжи не отстегиваются, потому что неправильно подобрали размеры, нагрузку неправильно... Экипировка немаловажную роль играет. В основном из-за этого они получают травмы", - отметил он.

По словам Молдакунова, обращаются и сноубордисты. "Как вы знаете, на сноуборде ноги зафиксированы. В отличие от лыж сноуборд не отстегивается. И при падении травмы неизбежны. Если вовремя не оказать первую помощь, не обратиться к специалисту, это может привести к значительным последствиям. Из-за несвоевременного восстановления связок, допустим, в коленном суставе могут развиться артрозы, ограничения, тугоподвижность сустава и, конечно, хромота. Это ухудшает качество жизни", - указал далее врач.



Молдакунов дал советы: во-первых, тщательно подбирать экипировку, кататься в правильно подобранной одежде. К примеру, на лыжных базах можно увидеть, как люди катаются в джинсах, в длинных куртках, но это, как отмечают медики, неправильно. "Должна быть правильная обувь подходящего размера. Правильная тренировка, потому что некоторые идут и сами начинают учиться, или же учат те, кто чуть-чуть научился", - добавил травматолог-ортопед.

Техники правильного падения существуют, однако все происходит так быстро, что зачастую пострадавшие даже не понимают, как получили травму, и не могут ответить, к примеру, в какую сторону подвернулась нога.

Большая ошибка, по словам Молдакунова, что упавшие стараются сразу же встать на ноги. "То есть в шоковом состоянии могут просто встать на ноги и дальше продолжить кататься. Симптомы появляются через два-три часа: отек, гематомы... Поэтому, если вы упали, катаясь на лыжах, не торопитесь встать на ноги, надо оценить ситуацию, каково состояние конечности, сустава. Подвигали, если все безболезненно, можно встать и спуститься. В первую очередь нужно обратиться в травмпункт, проконсультироваться с врачом", - подчеркнул врач.

Осмотр медика очень важен. Ведь, к примеру, бывает, при повреждении связок или мениска боль появляется не сразу, а лишь через некоторое время. "Многие ребята повредили связки и ходят годами, потому что порванная крестообразная связка не дает ярких симптомов. В коленном суставе развивается нестабильность, из-за чего повреждаются окружающие мягкие ткани, в первую очередь мениск. Поэтому, для того чтобы не развились вторичные травмы, нужно обращаться к врачу и правильно диагностировать, начать лечение", - пояснил Молдакунов.



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