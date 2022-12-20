Приехавшим в Кыргызстан после мобилизации россиянам статус беженца не дадут

Россиянам, прибывшим после объявления мобилизации в Кыргызстан, не будут предоставлять статус беженца.

Об этом стало известно на парламентском заседании комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству.

Депутаты во втором чтении обсуждают внесение изменений в Закон «Об актах гражданского состояния».

В первоначальном варианте документа, инициированном кабмином, предлагалось давать статус беженца россиянам, которые прибыли в Кыргызстан после объявления частичной мобилизации в России. Однако в первом чтении ряд депутатов выступили против этой инициативы и просили доработать документ.

«Если примем документ в доработанном виде, будут ли россияне, которые прибыли после мобилизации, получать статус беженца?» — поинтересовался нардеп Тазабек Икрамов.

Представители Министерства цифрового развития ответили отрицательно.

«За два года никому не предоставляли статус беженца. За 20 лет 159 человек получили этот статус. Законопроектом мы просто хотим привести в соответствие свои документы. Этот закон не затрагивает тему предоставления статуса беженца или гражданства кому-либо», — сказал представитель Минцифры.



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