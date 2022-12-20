Камчыбек Ташиев окажет помощь Маматкалыеву Дайырбеку Кыялбековичу нуждающемуся в лечении

Бишкек, "Саясат.kg". Родители Д.Маматкалыева обратились за помощью главе ГКНБ Кыргызской Республики.
20 декабря 2022 года Заместитель Председателя Кабинета министров - Председатель ГКНБ КР генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев встретился с родителями Маматкалыева Дайырбека Кыялбековича, у которого диагностировали острый лимфобластный лейкоз.
Несмотря на пройденный курс химиотерапии, для полноценного лечения острого лимфобластного лейкоза по рекомендации врачей необходимо прохождение обследования и операции по пересадке костного мозга, в клинике «Фортис», Индия.
Из-за отсутствия возможности финансирования медицинских процедур, родители Д.Маматкалыева обратились за помощью главе ГКНБ Кыргызской Республики.
По результатам встречи, генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев отметил, ГКНБ Кыргызской Республики окажет содействие в финансировании обследования и операции Д.Маматкалыева в клинике «Фортис», Индия.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!