Камчыбек Ташиев окажет помощь Маматкалыеву Дайырбеку Кыялбековичу нуждающемуся в лечении

Бишкек, "Саясат.kg". Родители Д.Маматкалыева обратились за помощью главе ГКНБ Кыргызской Республики.

20 декабря 2022 года Заместитель Председателя Кабинета министров - Председатель ГКНБ КР генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев встретился с родителями Маматкалыева Дайырбека Кыялбековича, у которого диагностировали острый лимфобластный лейкоз.

Несмотря на пройденный курс химиотерапии, для полноценного лечения острого лимфобластного лейкоза по рекомендации врачей необходимо прохождение обследования и операции по пересадке костного мозга, в клинике «Фортис», Индия.

Из-за отсутствия возможности финансирования медицинских процедур, родители Д.Маматкалыева обратились за помощью главе ГКНБ Кыргызской Республики.

По результатам встречи, генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев отметил, ГКНБ Кыргызской Республики окажет содействие в финансировании обследования и операции Д.Маматкалыева в клинике «Фортис», Индия.