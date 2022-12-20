В Кыргызстане обсудили вопрос воспитания молодежи

В Кыргызстане прошел первый республиканский форум по воспитательной работе «Национальные ценности — облик нации».

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, мероприятие прошло во исполнение Указа президента «Об утверждении Национальной программы о сохранении и развитии национальных традиций на 2022-2027 годы» и нацелено «на обсуждение актуальных проблем воспитания, совершенствование воспитательного процесса в общеобразовательных организациях, повышение творческого потенциала учителей в сфере воспитания, улучшение качества духовно-нравственного воспитания учащихся, создание условий для формирования и развития духовно богатого и нравственного человека».

В рамках форума обсуждались воспитание и школа, ее роль в формировании достойного гражданина, воспитание и семья, преимущества распространения традиционных семейных ценностей, воспитание и развитие государства, пример работников общеобразовательной сферы Кыргызстана гражданам для формирования общества.

Участники отметили, что необходимо объединить силы образовательных организаций, семьи и государства в обеспечении духовно-нравственного воспитания детей и молодежи и образовании.

По итогам пленарных обсуждений и докладов принято решение о проведении ежегодного республиканского форума по воспитательной работе «Национальные ценности — облик нации».



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