Вскрываемся! Почему "политические" НПО боятся аудита?

Вот только закон об "НКО" - вовсе не "игра" против неугодных, как хотят представить обществу эти организации, а вполне разумное требование государства.

Уже не первую неделю представителей неправительственного сектора "бомбит" от предлагаемых Администрацией президента поправок в проект закона "О НКО". Особенно переживают за поправки так называемые "правозащитные", а по факту политические НПО, долгие годы, живущие безбедно на деньги Госдепа и ЕС, попутно раскачивая политическую лодку у себя в стране.

Вторят им и различные международные представительства. Они также "выражают озабоченность новой инициативой и считают, что они инициативы несовместимы с международными стандартами в области прав человека". Происходящее вполне логично. Закон им точно не нужен. Ведь сейчас они могут вольготно через свои организации и подконтрольные СМИ качать тему ограничений свободы слова, узурпации власти, репрессий и т.д. Все, что заказывают внешние кураторы.

Налоговая тайна или сокрытие налогов?

Однако законодательная истерия к правам человека не имеет никакого отношения. Создаваемый общественный резонанс имеет вполне определенную цель – всеми способами избежать налогообложения и аудита их доходности за последние несколько лет. Ведь суммы там фигурируют немалые.

Что НПО (особенно политические) не бедствуют, в прошлом году заявлял бывший энпэошник, а ныне заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов. По его словам, за время работы (не прослеживаемой государством) деятельности этих НПО, сформировались целые династии, которые никого не подпускают к этой деятельности. И это вполне обоснованный факт.

"Деятельность НПО сама по себе прозрачна, каждая копейка от доноров поступает на банковский счет. На каждом блокноте и листовке ставят клеймо, кем оплачено. Однако в страну поступает через эти организации миллиарды "других денег" на иные цели. И надо разобраться, кто эти деньги сюда присылает, и для чего на самом деле. Я лично знаю массу представителей НПО, которые успешно купили на эти гранты себе много квартир в Бишкеке, хотя многие из них до этих организаций полы мыли в учреждениях", - подчеркивал тогда Байсалов.

Он пояснил, что ни сома из этих "скрытых" денег они в госказну не платили.

"Копеечка - на раскачку"?

Если законопроект будет принят, то все эти доходы а-ля "правозащитников" вскроются, как и то, сколько средств было отправлено в страну на "раскачку" ситуации, не говоря уже про финансирование ряда СМИ и фейков в соцсетях. По

Поэтому, показательно, что особенно сильно возмущаются как раз политические организации, как, например, ассоциация "Смарт Жаран", ОФ "Общее дело", ОФ "Гражданские инициативы", МЦ "Интербилим", ОО "Партнерская группа "Прецедент", ОФ "Голос свободы". На одной из недавних встреч они даже сообща решали, как противостоять проверкам со стороны государства.

Вот только закон об "НКО" - вовсе не "игра" против неугодных, как хотят представить обществу эти организации, а вполне разумное требование государства. Кстати, в европейских странах и США, на которые они привыкли равнятся, подобные НПО очень жестко контролируются государством, особенно с иностранным финансированием. И там почему-то это не считают давлением на свободу слова и права и т.д.

Еще один важный нюанс, показывающий, что законопроект – верное решение, а интересы НПО никак не относятся к интересам страны то, что они готовы выставить условие Кабинету министров КР об отзыве ряда законодательных инициатив, ссылаясь на то, что около 25 – 30% госбюджета страны ежегодного зависит от кредитов, займов, грантов Западных институтов (МВФ, АБР, ЕБРР, ЕС и т.д.). В их списке также "частичное ответвление банковских структур КР от системы SWIFT, вероятное признание/предупреждение о статусе стран-сателлитов РФ, а также ограничение в сотрудничестве ВСП+ (по поставке сельхоз товаров в страны ЕС)". То есть, в борьбе за свои доходы, они готовы подставить страну. Вот только нужны ли такие организации стране, это тот вопрос, ответ на который вполне очевиден.

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