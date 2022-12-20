В Бишкеке мошенник обманул жертву на 347 тыс. рублей

В Бишкеке задержан подозреваемый в совершении мошенничества, сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.
По данным милиции, 15 декабря с заявлением обратился гражданин Ж.И. с просьбой принять меры в отношении гражданина М.А.
По словам заявителя, подозреваемый 1 сентября 2021 года в офисе одной из фирм в микрорайоне Улан под предлогом того, что банковский счет фирмы не работает, завладел денежными средствами в размере 347 тыс. 81 рублей, которые были переведены на счёт его знакомого и обналичены. После злоумышленник скрылся.
Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Октябрьского района и возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК КР.
Так, был установлен и задержан гражданин М.А. 1994 года рождения. Октябрьский районный суд водворил его в СИЗО-1 сроком на два месяца.
Расследование продолжается.
«Внимание! Граждане, пострадавшие от преступных действий злоумышленника и владеющие какой-либо информацией, просим сообщить по следующим номерам телефонов: 0 (997) 974 444 или 102», - говорится в сообщении.
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