В Бишкеке объявлен рейд против пьяных водителей

В Бишкеке с 21 по 31 декабря будет проводиться рейд под названием «Бахус», сообщает пресс-служба Патрульной милиции.
По данным ведомства, инспекторы проведут данный рейд с целью снизить дорожно-транспортные происшествия и выявить грубые нарушения ПДД.
Отмечается, что особое внимание будет уделяться водителям в состоянии алкогольного опьянения, а также управляющим транспортными средствами без водительских прав.
Также сотрудники УПСМ по г.Бишкек будут нести службу на перекрестках улиц для регулирования пробок и контроля мест, где чаще всего регистрируются дорожно-транспортные происшествия.
УПСМ предупреждает водителей и просит не нарушать правила дорожного движения и не употреблять спиртные напитки за рулем.
Напомним, весь личный состав УПСМ по г.Бишкек переведен на усиленный режим несения службы из-за новогодних мероприятий.
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