«Кыргызкомур» ищет поставщиков для закупки горнотранспортной техники

Конкурс объявлен в целях рационального и эффективного использования финансовых средств.
ГП «Кыргызкомур» объявляет конкурс с неограниченным участием по отбору поставщиков 100 единиц горнотранспортной техники.
Как сообщает предприятие, конкурс объявлен в целях рационального и эффективного использования финансовых средств.
Данную инициативу поддержал Кабинет министров в соответствии распоряжением № 663-р от 7 декабря 2022 года, и с требованиями «Правил организации и осуществления закупок в государственном предприятии Кыргызкомур» при Министерстве энергетики КР и его филиалах».
Все заинтересованные претенденты, могут подать свою конкурсную заявку в срок до 09:00 26 декабря на электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. с указанием темы «по отбору поставщиков 100 единиц горнотранспортной техники».
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