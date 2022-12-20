«Кыргызкомур» ищет поставщиков для закупки горнотранспортной техники

Конкурс объявлен в целях рационального и эффективного использования финансовых средств.

ГП «Кыргызкомур» объявляет конкурс с неограниченным участием по отбору поставщиков 100 единиц горнотранспортной техники.

Как сообщает предприятие, конкурс объявлен в целях рационального и эффективного использования финансовых средств.

Данную инициативу поддержал Кабинет министров в соответствии распоряжением № 663-р от 7 декабря 2022 года, и с требованиями «Правил организации и осуществления закупок в государственном предприятии Кыргызкомур» при Министерстве энергетики КР и его филиалах».

Все заинтересованные претенденты, могут подать свою конкурсную заявку в срок до 09:00 26 декабря на электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. с указанием темы «по отбору поставщиков 100 единиц горнотранспортной техники».

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