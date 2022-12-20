В Оше началась вакцинация против вирусного гепатита В 

В Оше накануне в ЦСМ №1 началась вакцинация против вирусного гепатита В среди взрослого населения.
Как сообщает муниципалитет, в мероприятии приняли участие вице-мэр города Ош Венера Рыскулова, представители сферы здравоохранения города Ош, замглавного врача Ошского ГЦПЗиГСЭН с ФКДСОО Сейитбек Курбаназаров, директор Ошского областного центра по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и вирусом иммунодефицита человека (ООЦКГВГиВИЧ) Эльмира Нарматова, директор ЦСМ города Ош Жениш Зупаров.
В рамках мероприятия перед вакцинацией обязательно необходимо протестироваться на маркеры вирусного гепатита В методом экспресс-тестирования.
В ходе мероприятия было отмечено, что вакцина обладает высокой иммуногенностью. Проведение курса вакцинации приводит к образованию специфических антител у более чем 90% вакцинированных. В свою очередь для проведения вакцинации в город Ош и Ошскую область поступило порядка 85 тыс.единиц вакцины двух типов: рекомбинантная вакцина «Регевак В» (производство Россия) и вакцина гепатита В (рДНК) (производство Индия).
Мероприятия по вакцинации проводятся в прививочных кабинетах организации здравоохранения первичной медицинской службы при координации и обучению медперсонала по проведению экспресс-тестирования со стороны ООЦКГВГиВИЧ.
Отмечается, что в настоящее время в Кыргызстане остается напряженная эпидситуация по вирусным гепатитам В.
По официальным отчетным данным, за последние годы из числа вновь выявленных больных с вирусным гепатитом В 94% выявлены в хронической форме с осложнениями. Также среди вновь выявленных лиц более 95% составляет лица в возрасте старше 18 лет.
Низкая заболеваемость детей и подростков обусловлена внедрением вакцинации против гепатита В новорожденных в родильных домах с 2000 года. Проведение вакцинации взрослого населения является одним из главных стратегических мероприятий по дальнейшему снижению угрозы вирусного гепатита.
Существующая система эпидемиологического надзора регистрируют только больных, которые обратились в организации здравоохранения, фактическая распространенность ВГВ намного выше, чем в отчетных данных. Только в лабораториях РЦ СПИД за 11 лет (2008-2018) проведённый скрининг у около 1 миллиона граждан КР выявил 73 743 случая гепатитов В (4,6%).
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