Жоламан Шаршенбеков, член национальной сборной по греко-римской борьбе, номинирован на звание "Лучший борец года" 2022 года.
Об этом сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта.
По ее данным, Жоламан Шаршенбеков в 2022 году завоевал 6 медалей. Золотую медаль завоевал на чемпионате мира, на чемпионате Азии по борьбе, на Исламских играх, серебряную медаль на международном кубке "Болата Турлыханова" и др.
В итоге с суммой 55 000 баллов он занял первое место в списке Всемирной организации борьбы среди весовой категории 60 кг.
Кроме того, на звание "Лучший борец года" по греко-римской борьбе были номинированы азербайджанец Эльданиз Азизли, турецкие борцы Бурхан Акбудак и Риза Каялп, сербский спортсмен Зураби Датунашвили.
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