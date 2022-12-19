Рост грузоперевозок в Кыргызстане: лидируют направления из Китая и в Россию

Бишкек, "Саясат.kg". Кроме того, перевозчики выделяют параллельный импорт в РФ и другие факторы.

По официальным данным, в этом году в стране резко вырос объем грузоперевозок, причем лидирует автомобильный транспорт. Международная «Биржа автомобильных грузоперевозок ATI.SU» опросила перевозчиков, чтобы узнать, на каких направлениях у них был наибольший рост. Как показал опрос, больше всего прибавили перевозки из Китая, а также в Россию.

По данным Национального статистического комитета, за период с января по октябрь 2022 года объем грузоперевозок в Кыргызстане по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 34%. При этом около 80% грузов было перевезено именно автотранспортом, и в этом сегменте прирост оказался еще более значительным, составив 43%.

В Ассоциации международных грузоперевозчиков Кыргызстана основным фактором называют рост количества китайских грузов, что связано прежде всего с отменой ковидных ограничений в Китае, а также транзитными перевозками в Россию. Кроме того, перевозчики выделяют параллельный импорт в РФ и другие факторы.

Международная «Биржа автомобильных грузоперевозок ATI.SU» в середине декабря провела собственный опрос представителей транспортных компаний Кыргызстана с целью выяснить, как отразился рост рынка на их бизнесе, и на какие направления они делали ставку в этом году. Около половины опрошенных в качестве самого растущего направления в Кыргызстане выделили именно российское. И соответственно, на нем чаще всего работали в этом году. Треть респондентов, назвала лидирующим направлением Китай, а еще 17% отметили рост перевозок между Кыргызстаном и Казахстаном. Показательно, что практически никто из опрошенных не отметил существенного роста на внутренних направлениях. При этом, все участники опроса подтвердили положительную динамику рынка, а пессимистов, в принципе отрицающих рост на рынке грузоперевозок в рамках опроса не было.

Статистические данные международной «Биржи автомобильных грузоперевозок ATI.SU» подтверждают оба ключевых направления роста, которые выделили участники декабрьского опроса. Динамику действительно обеспечивает экспорт в Россию и импорт из Китая. Так по данным за девять месяцев 2022 года, количество заявок на доставку грузов из Кыргызстана в РФ выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года примерно в два раза (в обратном направлении прибавка составила всего 6%). Количество заявок на перевозки из Китая в Кыргызстан увеличилось за тот же период в годовом выражении примерно в два с половиной раза.

«Рост на рынке автомобильных грузоперевозок Кыргызстана наблюдается уже два года. Еще в 2021 году, отыграв все ковидные потери, он вырос в годовом выражении примерно на 16%, причем вместе с Арменией лидировал по этому показателю на постсоветском пространстве. В 2022 году рост только усилился. Как показал наш опрос, ситуацию на рынке положительно оценивают, с точки зрения влияния на свой бизнес, и перевозчики. Их бизнес активно развивается, а значит, растет потребность и в современных цифровых сервисах, которые позволяют сделать его более эффективным. Именно поэтому мы приняли решение открыть в ноябре представительство Биржи в стране», — комментирует Эмирлан Бейилбаев, директор Кыргызстанского представительства международной «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

Шарип Алниязов