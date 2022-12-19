В Кыргызстане принята Концепция оплаты труда бюджетников до 2026 года

Утверждена Концепция совершенствования системы оплаты труда работников бюджетной сферы Кыргызстана на период до 2026 года.
Соответствующее решение принято на заседании кабинета министров.
Документ разработан для реализации указа президента «О совершенствовании условий оплаты труда работников бюджетной сферы Кыргызстана» от 28 марта 2022 года № 95.
В отраслях бюджетной сферы занято более 13 процентов экономически активного населения страны, а основным источником денежного дохода работников бюджетной сферы является заработная плата.
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