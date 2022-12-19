В Баткене создали швейно-выпечные мастерские. Цех открывала Айгуль Жапарова

Проект реализован при поддержке посольства Китая.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в КР Ду Дэвэнь вместе с супругой президента Кыргызстана, генеральным директором ОФ «Эне-балага тирек» Айгуль Жапаровой, приняла участие в церемонии завершения проекта по созданию швейно-выпечных мастерских в Баткенской области. Об этом сообщили в диппредставительстве КНР.
Проект реализован при поддержке посольства Китая.
Ду Дэвэнь поздравила с успешной реализацией проекта, отметив, что традиционная дружба между народами Китая и Кыргызстана имеет долгую историю, а нынешнее всестороннее стратегическое партнерство находится в самом лучшем периоде в истории двух стран.
В Посольстве Китая отметили, что они готовы продолжать сотрудничество с Общественным фондом «Эне-балага тирек» и поддерживать его в реализации социальных проектов.
Айгуль Жапарова поблагодарила за помощь и сказала, что в целях эффективной реализации проекта фонд прислушался к мнению жителей Баткенской области и что открытие швейного и пекарного цеха — это желание местных женщин.
По ее словам, проект имеет большое значение для трудоустройства местных женщин, поддержания социальной стабильности и развития экономики.
Айгуль Жапарова отметила, что фонд готов укреплять сотрудничество с китайской стороной и вносить свой вклад в развитие дружественных отношений между странами.
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