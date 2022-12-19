В Кыргызстане продолжается рост ОРВИ. Карантин в школах могут продлить

В Кыргызстане продолжается рост ОРВИ и гриппа.
Об этом 24.kg сообщил директор департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Минздрава Султан Абдыкадыров.
По его словам, по сравнению с предыдущей неделей число заболевших увеличилось более чем в три раза.
«С 12 по 18 декабря зарегистрировано 44 тысячи 106 случаев ОРВИ и гриппа. На предыдущей неделе было 14 тысяч 78 случаев. Следует отметить, что из всех заболевших 72,6 процента — дети до 14 лет (32 тысячи 26)», — сказал он.
Говоря о заболеваемости гриппом (142 подтвержденных случая), Султан Абдыкадыров отметил, что сейчас превалирует тип А/H1N1 (свиной).
«На этой неделе он составил 96 процентов. Он протекает тяжело, чаще дает осложнение, более заразен и быстрее распространяется. Поэтому призываем получить вакцину от гриппа, она дает защиту от трех типов этого заболевания», — сказал он.
Чиновник добавил, что пока преждевременно говорить, когда заболеваемость пойдет на спад.
«Согласно многолетней динамике, рост обычно приходился на конец декабря, а пик приходился на конец января. В этом году сезонный подъем начался с начала декабря. Сейчас есть надежда, что введенные ограничения в школах приведут к спаду. Будем дальше мониторить. Пока мало данных для анализа. Чтобы проследить динамику, нужен как минимум месяц», — добавил он.
Султан Абдыкадыров не исключил возможности продления карантина в школах до конца второй четверти.
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