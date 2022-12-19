Для чиновников. Как составляется рейтинг загрязнения воздуха, рассказали экологи

Общественный фонд «МувГрин» рассказал, на основании данных каких установленных в Кыргызстане датчиков составляется мировой рейтинг качества воздуха IQair.

Напомним, на заседании Жогорку Кенеша глава Минприроды Динара Кутманова подвергла сомнению данные экоактивистов, отметив, что они сильно разнятся с показателями станций и датчиков Гидрометеоцентра.

В «МувГрин» отметили, что с 2017 года сфокусировали деятельность на вопросах, связанных с загрязнением атмосферного воздуха, и начали осуществлять гражданский мониторинг его качества в столице.

«С 2020 года мы сотрудничаем с AirKaz (www.airkaz.org). Их датчики производятся в Казахстане, они сертифицированы, проходят поверку и одобрены Казгидрометом. Перед установкой данных датчиков в Кыргызстане организацией получен официальный сертификат, выданный центром по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики. С 2020 года «МувГрин» установила восемь датчиков AirKaz в Бишкеке, также в других городах — Оше, Нарыне, Джалал-Абаде, Чолпон-Ате, Токмаке, Караколе, Балыкчи и Кара-Балте. Общая мониторинговая сеть организации включает в себя 31 датчик AirKaz. Данные доступны на сайте www.aq.kg и в мобильном приложении AQ.kg. Перед установкой все датчики прошли поверку в Казахстанском институте стандартизации и метрологии, так как, к сожалению, в Кыргызстане нет подобного ведомства, которое могло бы дать заключение, что датчики работают исправно», — отметили в организации.

Активисты добавили, что по соглашению между AirKaz и IQair данные пяти датчиков в Бишкеке отображаются на сайте IQair.com.

«Большинство данных для этого сайта предоставляет Кыргызгидромет с 23 датчиков Clarity Node S, датчиков гражданских лиц, других организаций (11) и станция посольства США в КР. Согласно официальному запросу, каким образом IQair рассчитывает рейтинг загрязнения воздуха, мы получили ответ, что рейтинг — это показатель среднего значения всех датчиков. Таким образом, наши датчики влияют только на 12,5 процента общего показателя рейтинга. Соответственно, заявления о том, что рейтинг по загрязнению воздуха в Бишкеке полностью зависит от наших данных, являются неверными», — отметили в организации.

В Бишкеке установлено около 60 датчиков, радиус их охвата в среднем составляет 20-40 метров, что говорит о малой представленности данных об источниках загрязнения. - «МувГрин»

Экологи напоминают — на данные датчиков влияет множество факторов: ветер, близость к транспортным потокам или другим источникам загрязнения воздуха.

«Более достоверную ситуацию в городе можно получить только с увеличением количества датчиков мониторинга и их анализа. А при полном охвате территории города можно будет точечно определять источники загрязнения. Таким образом, увеличение сети мониторинга может выявить более высокое загрязнение воздуха, чем то, что мы наблюдаем в последнее время», — добавили они.

В организации призывают власти страны принимать решения по улучшению качества воздуха на основе существующих данных. «Для этого есть достаточно анализов источников и шагов решения проблемы от местных и иностранных экспертов», — подытожили в «МувГрин».



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/253805/