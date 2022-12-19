Столицы стран СНГ померялись елками. Бишкек вошел в топ-10

Портал "ТурСтат" представил рейтинг столиц государств СНГ с самыми высокими новогодними елками в этом году.

Согласно рейтингу, в столицах Беларуси, Туркменистана, Армении, Узбекистана и Азербайджана установлены самые высокие главные новогодние елки стран СНГ.



По данным "ТурСтат", в топ в СНГ с самыми большими новогодними елками вошли Ашхабад (43 метра), Ереван (37 метров), Ташкент (35 метров), Баку (34 метра), Душанбе (30 метров), Минск и Москва (по 27 метров) и Бишкек (25 метров).

Главная елка Кыргызстана, установленная на площади Ала-Тоо в Бишкеке, была торжественно зажжена 16 декабря.

Рейтинг составлен по результатам исследования высоты главных новогодних елок в странах СНГ.



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