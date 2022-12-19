"Президент согласен". Для доработки закона об НКО предложили создать рабочую группу

20 декабря в Кыргызстане пройдет первое заседание рабочей группы по доработке законопроекта о СМИ.

Об этом сегодня, 19 декабря, рассказал начальник управления правового обеспечения президента Мурат Укушев во время пресс-конференции в Бишкеке.

Он отметил, что Садыр Жапаров также согласовал вопрос создания рабочей группы для доработки законопроекта о некоммерческих организациях (НКО).

"Мы готовы образовать рабочую группу по доработке этого проекта закона. Я хочу информировать участников, что теперь администрация президента и Минюст проводят большую работу по инвентаризации законодательства. Мы идем к тому, что все НПА, которые принимались с 1 января 1991 г. по 1 января 2010 г., на 80% будут признаны утратившими силу. Мы уже признали такими порядка 6 тыс. нормативно-правовых актов. Также будут признаны постановления правительства, указы президента и другие НПА, что принимались в начале 2000-х годов. Мы готовы сотрудничать со всеми, в том числе и с неправительственным сектором, по подготовке проекта закона, который будет регулировать правовые отношения в этой сфере. Я предлагаю неправительственному сектору представить своих экспертов", - рассказал он.

Укушев добавил, что кандидатов в рабочую группу общественность должна выдвинуть до 15 января 2023 г.

Напомним, в июне 2021 года во внеочередном порядке были неожиданно приняты поправки в Закон "О некоммерческих организациях", налагающие дополнительные дискриминационные требования об отчетности НКО. С 2022 года некоммерческие организации обязаны в 10-дневный срок сдавать дополнительный отчет в налоговую.

2 ноября появился законопроект от администрации президента, относительно которого эксперты и международные организации уже высказали серьезную обеспокоенность по поводу инициативы контролировать НПО-сектор.



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