Китай начал закупать субпродукты домашних животных у Кыргызстана — $1,3 за кг

В 2022 году Китай импортировал 82,2 тонны субпродуктов домашних животных из Кыргызстана на 107,6 тыс. долларов США.
Такие данные приведены в отчете Нацстаткома.
Весь этот объем закупил Гонконг, заплатив в среднем 1,3 доллара за килограмм. В прошлом году основными покупателями этого товара были Узбекистан (73%) и Таджикистан (27%). В общей сложности за 10 месяцев 2021 года соседние страны импортировали 164,4 тонны субпродуктов. Это в 2 раза больше, чем показатель этого года. Но при этом тогда средняя цена товара составила 0,4 доллара, что в 3 раза меньше стоимости, по которой импортирует Китай.
Вместе с тем в указанном периоде в Россию было вывезено из Кыргызстана 61,1 тонны субпродуктов на 100,3 тыс. долларов, или 1,6 доллара за килограмм.
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