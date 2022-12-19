ГКНБ КР: Задержаны граждане КР, перевозившие контрабандным путем спирт

Бишкек, "Саясат.kg". В ходе осмотра в салоне авто были обнаружены 3 бочки с содержимым в виде спирта.

В ночь с 17 на 18 декабря 2022 года Управлением ГКНБ КР по Баткенской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на борьбу с контрабандой, на территории Лейлекского района задержаны граждане КР, перевозившие спирт из сопредельной страны на территорию КР.

Так, совместно с работниками ПС ГКНБ КР на территории с.Алга Лейлекского района задержана автомашина марки «УАЗ Хантер», вблизи линии государственной границы. В автомобиле находились двое граждан КР «А.С.А.» и «Н.А.М.». В ходе осмотра в салоне авто были обнаружены 3 бочки с содержимым в виде спирта.

В результате было установлено, что указанные граждане пытались перевезти незаконным путем 600 литров спирта, общий объем контрабанды спирта должен был составить 1000 литров.

Собранные материалы зарегистрированы в ЖУИ АИС, в рамках которых, проводятся соответствующие мероприятия.

