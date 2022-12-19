Мухаммад и Салиха – самые популярные имена для новорожденных в Кыргызстане в 2022 году

Среди имен для мальчиков самые популярные стали...
В Министерстве цифрового развития КР проинформировали о том, какие имена кыргызстанцы чаще всего давали своим детям в уходящем 2022 году.
Среди женских имен самые популярные стали Салиха – это имя дали 3 тыс. 904 девочкам, Амина – 2969, Фатима - 2804, Раяна – 2786, Алия – 2426, Айлин – 2426, Альфия – 2228, Сафия – 2223, Аруузат- 2221, Хадича- 2179.
Среди имен для мальчиков самые популярные стали:
Мухаммад – 5112, Умар – 4577, Али – 2838, Билал – 2505, Амир – 2436, Алихан – 2436, Нурислам – 2042, Алинур – 2023, Усман – 1937, Эмир – 1657.
Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!