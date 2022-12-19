ГКНБ КР: Выявлены факты незаконных поборов денежных средств в ОЗАГСПРН Ноокатского района

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время ГУ ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области продолжаются соответствующие мероприятия по установлению и привлечению виновных лиц.
ГУ ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий выявлены факты систематических незаконных поборов денежных средств со стороны должностных лиц территориального подразделения ОЗАГСПРН Ноокатского района Ошской области, по которому возбуждено уголовное дело по ст.337 ч.2 (Злоупотребление должностным положением) УК КР.
Согласно материалам уголовного дела установлено, что ведущий специалист ОЗАГСПРН Ш.С.А. руководила устойчивой схемой поборов с граждан за оказание услуг в выдаче свидетельств о гражданском состоянии и регистрации во временном учете иностранных граждан.
В настоящее время ГУ ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области продолжаются соответствующие мероприятия по установлению и привлечению виновных лиц.
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