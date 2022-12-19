Какие госучреждения закупили очистители воздуха?

Последние три года в зимний период Кыргызстан лидирует в мировом списке по загрязненности воздуха.

Смог не только вредит здоровью жителей, но и наносит ущерб экономике. Так, согласно отчету Greenpeace, ущерб экономике Кыргызстана от загрязнения воздуха составляет в среднем $110 млн ежегодно.

В 2022 году власти страны предложили перевести 23 котельных с угля на газ и внедрить альтернативные источники энергии в домохозяйствах. Но для этого необходим грант в размере $6.7 млрд. Министерство природных ресурсов и экологии запросило средства у ООН.

Кроме того, ведомство предложило отобрать 500 многоэтажных домов в одном из районов Бишкека, в которых установят наноприсадки, что в последующем поспособствует теплопотери на 40%. Также собираются закупить 200 электромашин для такси и 100 электрических микроавтобусов. Для данного проекта планируется потратить в 2023 году $20 млн.

В тоже время, спасаясь от смога, госучреждения закупают очистители воздуха. Factcheck.kg выяснил, какие госучреждения приобрели очистители воздуха и сколько на это потратили.

Одними из первых приобрело очиститель воздуха Государственное предприятие "Инфоком" при ГРС еще в 2017 году. Ведомство потратило 41 тысячу сомов. В техническом задании были указаны не только характеристики, но и конкретная модель Stadler Form R-001R.

Министерство юстиции потратило 39.8 тысяч сомов в 2019 году. Судя по характеристикам, ведомством был куплен Panasonic F-VXR50R-K.

В 2020 году Закрытое акционерное общество "Альфа Телеком" (торговая марка "Мega", госдоля 100%) приобрел 5 штук за 54.5 тысяч сомов модели от Xiaomi.

В 2020 году пять очистителей воздуха, дозаторы и антисептики закупил Бишкекский государственный университет им. К.Карасаева (БГУ) за 72 тысячи сомов. Характеристики нам не удалось изучить из-за отсутствия доступа к документу.

В 2020 году Государственная кадровая служба купила очиститель воздуха за 20 тысяч сомов. Характеристики также недоступны.

В 2021 году Республиканский центр сертификации приобрел очиститель воздуха за 22 тысячи сомов.

Помимо вышеперечисленных государственных ведомств очистители были закуплены медучреждениями и айыл окмоту для школ и детских садов.

Таким образом общая запланированная сумма на покупку очистителей воздуха с 2019 по 2022 годы составила 1.4 млн сомов. Однако стоит отметить, что то количество очистителей воздуха, которое закупается за государственный счет, недостаточно, поскольку максимальное обслуживание одной единицей воздухоочистителя составляет 80 кв метров.

Источник: factcheck.kg

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