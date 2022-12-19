Мэрия Бишкека разработает порядок передачи муниципального имущества

Мэрия Бишкека разработает порядок передачи муниципального имущества.

Об этом говорится в проекта постановления БГК «О разработке нормативного правового акта в сфере регулирования земельных правоотношений в Бишкеке». Документ вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, в настоящее время в исполнительном органе местного самоуправления столицы сложилась тенденция по бесконтрольной и беспорядочной передаче муниципального имущества в государственную собственность.

К примеру, за последние годы из муниципальной собственности предоставлены в пользование государству земельные участки около 56 гектаров, которые являлись активами местного сообщества.

«Данный факт говорит, что у местного самоуправления Бишкека отсутствует нормативный правовой акт, регулирующий передачу или предоставления муниципального имущества государству или его органам», — говорится в документе.

В проекте постановления БГК поручает мэрии в месячный срок разработать и внести на утверждение сессии положение о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью, предоставления прав и передачи муниципального имущества в государственную собственность и государственным учреждениям, предприятиям и организациям. А до тех пор приостановить процедуры оформления передачи или предоставления муниципального имущества.

Напомним, поручить мэрии разработать положения о порядке передачи муниципального имущества в государственную собственность предложил на сессии БГК депутат Таалайбек Усубалиев. По его словам, переданы более 56 гектаров, а это 8 участков в южной зоне столицы. Их примерная рыночная стоимость 4,5 миллиарда сомов.



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