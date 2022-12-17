Будем отдыхать с 1 по 8 января. Объявлены новогодние выходные

С 1 по 8 января 2023 года в стране объявлены новогодние выходные.
Соответствующее решение принято на заседании кабинета министров Кыргызской Республики. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Данное решение принято в целях рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней.
Исходя из этого и в соответствии со статьей 113 Трудового кодекса Кыргызской Республики кабинетом министров Кыргызской Республики решено:
Для работников государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий, финансируемых из государственного бюджета, работающих по графику пятидневной рабочей недели:
- установить выходными днями с 1 января 2023 года по 8 января 2023 года и перенести:
выходной день 9 января 2023 года – на рабочий день 3 января 2023 года;
выходной день 25 февраля 2023 года – на рабочий день 4 января 2023 года;
выходной день 11 марта 2023 года – на рабочий день 5 января 2023 года;
выходной день 25 марта 2023 года – на рабочий день 6 января 2023 года;
- установить выходными днями с 18 марта 2023 года по 21 марта 2023 года и перенести:
выходной день 29 апреля 2023 года – на рабочий день 20 марта 2023 года;
- установить выходными днями с 5 мая 2023 года по 9 мая 2023 года и перенести:
выходной день 13 мая 2023 года – на рабочий день 8 мая 2023 года;
- установить выходными днями с 4 ноября 2023 года по 8 ноября 2023 года и перенести:
выходной день 11 ноября 2023 года – на рабочий день 6 ноября 2023 года.
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