Индия возобновила выдачу кыргызстанцам электронных виз

Правительство Индии возобновило выдачу электронных виз гражданам Кыргызстана.
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
В ведомстве напомнили, что в связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с коронавирусной инфекцией, в 2020 году индийская сторона временно приостановила выдачу электронных виз.
Сейчас кыргызстанцам доступны электронная бизнес-виза, виза для участия в конференции, медицинская виза для пациента и сопровождающих лиц и туристическая виза.
Подробно с правилами подачи заявления на электронную визу можно ознакомиться на официальном сайте посольства в разделе «Консульские услуги».
Для получения информации, касающейся оформления виз, можно также отправить электронное письмо по адресу Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
«Посольство Индии продолжит оказывать визовые услуги. Электронная виза будет выдаваться в дополнение к обычным услугам, предоставляемым диппредставительством», — заключили в МИД.
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