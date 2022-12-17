Обществу слепых и глухих дали 50-процентную скидку на оплату коммунальных услуг

Отмечается, что оно принято в целях обеспечения государственной поддержки Общества слепых и глухих.
Установлена 50-процентная скидка для предприятий, учреждений и организаций Кыргызского общества слепых и глухих при оплате водоснабжения, водоотведения, коммунальных услуг и газа за счет средств республиканского бюджета. Соответствующее решение принято кабинетом министров.
Отмечается, что оно принято в целях обеспечения государственной поддержки Общества слепых и глухих.
Членами этого объединения являются более 8 тысяч граждан с инвалидностью по зрению и слуху. Многие из них работают на 11 учебно-производственных предприятиях общества.
Ссылка: https://24.kg/vlast/253705/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!