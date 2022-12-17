 ГКНБ КР: Выявлены и пресечены факты незаконной добычи угля частными компаниями в Жалал-Абадской области 

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия.
ГУ ГКНБ Жалал-Абадской области в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлены факты незаконной добычи угля частными компаниями на территориях Ак-Жолского и Ак-Сууйского с/у Аксыйского района Жалал-Абадской области.
В процессе осуществления следственно-оперативных мероприятий, были привлечены специалисты Службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора КР и ГУ «Кадастр», в результате чего были выявлены нарушения со стороны частных фирм.
Согласно заключению привлеченных специалистов фирмы нарушители проводили работы за пределами лицензионной площади, без соответствующих разрешительных документов и регистрации тем самым нанесли ущерб государству на общую сумму 4 477 723 (четыре миллиона четыреста семьдесят семь тысяча семьсот двадцать три) сомов.
В ходе досследственной проверки со стороны частных фирм был инициирован добровольное возмещение причиненного ущерба государству в размере 2 205 715 (два миллиона двести пять тысячи семьсот пятнадцать) сомов, в месте с тем были пресечены и предотвращены дальнейшие правонарушения в сфере недропользование.
В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия.
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