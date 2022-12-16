Вторжение в Кыргызстан. Чиновники в Бишкеке встретились с бежавшими баткенцами

Во встрече также участвует омбудсмен Атыр Абдрахматова, депутаты Жогорку Кенеша Чынгыз Ажибаев, Миргул Темирбаева и министр здравоохранения Гульнара Батырова.
В Бишкеке первый заместитель полномочного представителя президента в Баткенской области Маруфхан Тулаев и аким Лейлекского района Алмазбек Рахманкулов встретились с жителями приграничных сел, бежавшими во время военной агрессии Таджикистана. Об этом 24.kg сообщили пострадавшие.
Во встрече также участвует омбудсмен Атыр Абдрахматова, депутаты Жогорку Кенеша Чынгыз Ажибаев, Миргул Темирбаева и министр здравоохранения Гульнара Батырова.
Баткенцы рассказали представителям власти и главному правозащитнику о своих проблемах, связанных с выплатой социальных пособий, медицинской помощью, проживанием и питанием.
Ранее правозащитница Гульгакы Мамасалиева заявила, что бежавшие жители приграничных сел Баткенской области, временно проживающие в столице, не могут получить от госорганов помощь.
Напомним, 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 206 человек, погибли 63. В Баткенской области ввели режим ЧС.
Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье «Преступления против мира» УК КР.
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