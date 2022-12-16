Бишкекчанка избила двоих милиционеров

Обвиняемая в суде раскаялась, но сказала, что не помнит ничего из произошедшего.
Октябрьский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении бишкекчанки, которая ночью с 7 на 8 сентября 2022 года в кафе выпила лишнего и устроила скандал. Персонал кафе был вынужден вызвать милицию. Когда на место приехали сотрудники УПСМ, женщина напала и на них. Избила, поцарапала, привела в негодность фуражку и специализированный жилет.
Обвиняемая в суде раскаялась, но сказала, что не помнит ничего из произошедшего.
Из показаний потерпевшего М.Б.:
- В тот день поступил вызов: мужчина просил помочь. По приезде в кафе вызов подтвердился. Обвиняемая и находившийся с ней рядом мужчина были в нетрезвом состоянии, буянили, матерились и скандалили.
Мы попросили их проехать с нами в отделение милиции, но М.Е. не подчинилась, пнула меня в область паха, вырвала из рук и порвала фуражку, стала бить и пинать. Напала она и на моего напарника. Потом ее забрала приехавшая оперативная группа.
Из показаний потерпевшего А.Т.:
- Рядом с ней в кафе был мужчина, который тоже вел себя буйно, в связи с чем поговорить с ними не получилось. Когда мы хотели увести обвиняемую, она пнула моего напарника в область паха, он от боли присел, в этот момент она неожиданно укусила его левую руку в области. Стала кидаться и на меня тоже, схватилась за жилетку, начала ее рвать. Выбежала на дорогу и пыталась убежать, но тут ее забрала опергруппа.
Прошу назначить обвиняемой наказание в соответствии с законом.
Обвиняемая каялась и просила строго ее не наказывать, по возможности применить пробацию. Суд ее услышал: М.Е. назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с применением пробационного надзора.
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