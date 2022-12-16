Жаропонижающие, отхаркивающие, антибиотики и другие препараты можно купить в аптеках со скидкой до 50 %

Бишкек, "Саясат.kg". Вышеуказанные услуги отказываются в случае наличия приписки по месту жительства.
В связи с ростом в Кыргызстане сезонного гриппа среди детей и взрослых, Фонд ОМС напоминает, что все застрахованные граждане, куда входят дети до 16 лет, пенсионеры, военные, официально зарегистрированные безработные, а также льготная категория населения могут воспользоваться своими правами предоставляемые государством.
В частности, могут обратится к медицинским работникам в Центры общеврачебной практики (ЦОВП), Центры семейной медицины/ГСВ/ ФАП за медицинской помощью, пройти бесплатную консультацию, при необходимости, выписать электронный рецепт на льготные лекарства (более 200 наименований), купить в аптеках со скидкой до 50% от базовой стоимости.
Кроме этого, по назначению и наличии направления семейного врача, в процедурном кабинете можно получить бесплатно медицинские инъекции (внутривенные, внутримышечные, подкожные). В случае назначения доктором медицинских инъекций в виде в/в капельниц, можно обратиться в дневной стационар (если он имеется) и получить процедуры со скидкой до 50% от стоимости, указанной в Прейскуранте цен.
Напоминаем, что процедурные кабинеты, не предоставляют лекарственные средства и изделия медицинского назначения (шприц, вата, спирт).
Важно! Вышеуказанные услуги отказываются в случае наличия приписки по месту жительства.
Медицинское обслуживание не приписанного населения независимо от наличия прав на льготы производится на платной основе согласно Прейскуранту цен.
В случае отсутствия медицинской страховки, можно приобрести Полис ОМС в каждом ЦОВП, ЦСМ/ГСВ/ ФАП или территориальном управлении Фонда ОМС. Врачи-эксперты Горячей линии 113 ФОМС ответят на все интересующие вас вопросы.
В случае, возникновения состояния, угрожающей жизни больного - необходимо вызвать скорую помощь по номеру 103. Медицинская помощь – бесплатная!
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