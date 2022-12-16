ГКНБ КР: Задержан бывший вице-мэр города Бишкек

Бишкек, "Саясат.kg". Ведется следствие.

ГКНБ Кыргызской Республики в рамках проводимой работы по противодействию и пресечению коррупции в структурных подразделениях мэрии города Бишкек, выявлены коррупционные механизмы в Коммунальном предприятии «Бишкектеплоэнерго» и Муниципальном предприятии «Бишкексвет».

Установлено, что в период с 2019 года по 2021 годы руководством Муниципального предприятия «Бишкексвет», в целях извлечения материальной выгоды, был организован систематический незаконный вывод и присваивание бюджетных средств предприятия в особо крупном размере.

В частности, без наличия утвержденных и законных источников финансирования, путем искусственного завышения расходной части был произведен капитальный ремонт зданий и сооружений МП «Бишкексвет». Кроме того, выявлен факт хищения основных средств (дымовой трубы) предприятия стоимостью порядка 2 млн. 300 тыс. сомов.

Вместе с тем, в период 2016-2019 годы в результате неправомерных действий руководителей КП «Бишкектеплоэнерго» при выдаче разрешительных документов и подключении к тепловым сетям строительных объектов, бюджетным интересам КП «Бишкектеплоэнерго» был нанесен ущерб порядка 31 млн. сомов.

Необходимо отметить, что в период функционирования указанных коррупционных составляющих директором КП «Бишкектеплоэнерго» и МП «Бишкексвет» являлся «А.А.А.», ранее занимавший должность вице-мэра города Бишкек по вопросам ЖКХ.

15 декабря 2022 года в рамках имеющихся уголовных дел в порядке ст.96 УПК Кыргызской Республики «А.А.А.» задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ Кыргызской Республики.

Ведется следствие.