В Таласе построили еще одно здание ГКНБ. На открытие приехал Камчыбек Ташиев

Глава Госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев принял участие в открытии очередного здания ГКНБ в Таласе.
Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
По его данным, здание оснащено необходимой современной техникой.
Камчыбек Ташиев поздравил коллег и напомнил, что для сотрудников ГКНБ создаются условия во всех областях и районах Кыргызстана.
Отметим, здания ГКНБ ранее открыли в Бишкеке, в Кара-Кульджинском, Ноокатском, Алайском, Узгенском районах Ошской области, в Ноокенском,Сузакском, Ала-Букинском районах и в городах Кара-Куле и Таш-Кумыре Джалал-Абадской области, в Кара-Бууринском районе Таласской области и Ат-Башинском районе Нарынской области.
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