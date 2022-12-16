К поправкам в Налоговый кодекс не готовы. Фермеры обратились к депутатам

Они утверждают, что их одобрение еще больше усложнит работу сельхозпроизводителей.



Представители агропромышленного комплекса Кыргызстана обратились к депутатам Жогорку Кенеша с требованием не принимать поправки в Налоговый кодекс. Они утверждают, что их одобрение еще больше усложнит работу сельхозпроизводителей.

Ассоциация просит детально изучить предлагаемые изменения и учесть замечания фермеров.

Сельхозпроизводители просят решить проблемы в сфере налогового регулирования сектора. В частности, убрать требование о прохождении учетной регистрации фермеров.

В проекте изменений предлагается обязать крестьян (это около 500 тысяч человек. — Прим. 24.kg) пройти учетную регистрацию до 1 января 2024 года. Ассоциация считает, что реализация этой нормы практически невозможна, поскольку житель региона, выращивающий в огороде картофель, не пойдет в Налоговую службу регистрироваться.

«Мы предлагаем НС провести учетную регистрацию самостоятельно, так как она и другие органы обладают достаточными данными, чтобы сделать все без участия фермеров», — говорится в обращении АПК.

В предлагаемыех поправках отмечается, что с 1 января 2023-го все сельхозпроизводители обязаны применять электронные товаротранспортные накладные. Но для этого фермеру нужно либо быть бухгалтером, либо нанимать специалиста.

В АПК подчеркивают, что требование невозможно исполнить, поэтому предлагают продлить срок до 1 января 2024 года. За это время обучить фермеров.

Представители агропромышленного комплекса просят не усложнять процедуру возврата НДС и не ужесточать финансовые санкции. Ассоциация предлагает ввести понятие «сельскохозяйственный заготовитель» и определить для него отдельную ставку подоходного налога в размере 1 процента.

Министерство экономики и коммерции внесло на рассмотрение Жогорку Кенеша проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере налогообложения». Бизнес-сообщество, в том числе и банковский сектор, восприняло проект настороженно.



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