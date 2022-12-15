Кыргызстан хочет взять $50 млн у Всемирного банка на борьбу со смогом

Министерство финансов Кыргызстана проводит переговоры со Всемирным банком о получении $50 для борьбы со смогом в Бишкеке.

Об этом сообщили в ведомстве.

Отмечается, что деньги планируется потратить на "управление качеством воздуха, продвижение экологически чистых решений в отоплении и принятие мер по озеленению Бишкека".

В 2022 году Минприроды предусмотрены 856,3 млн сомов, в том числе и на улучшение экологической ситуации. Из них - 628,5 млн сомов из бюджета, а 227,8 млн сомов со спецсчета. Пока что выделено 72% от суммы, остальные поступят до конца декабря.

Кроме того, от Фонда развития природы поступило $3,7 млн, или 301,3 млн сомов, и остатки неосвоенных средств за прошлые годы.

Напомним, по оценкам экспертов, в период с 1 июля 2021 г. по 30 июня 2022 г. воздействие загрязнения воздуха привело к 112 смертельным случаям.

Предполагаемый ущерб благосостоянию от загрязнения воздуха в Бишкеке составляет 2 млрд сомов, или $24,9 млн, в 2021-2022 годах.



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