Кыргызстан хочет взять $50 млн у Всемирного банка на борьбу со смогом

Министерство финансов Кыргызстана проводит переговоры со Всемирным банком о получении $50 для борьбы со смогом в Бишкеке.
Об этом сообщили в ведомстве.
Отмечается, что деньги планируется потратить на "управление качеством воздуха, продвижение экологически чистых решений в отоплении и принятие мер по озеленению Бишкека".
В 2022 году Минприроды предусмотрены 856,3 млн сомов, в том числе и на улучшение экологической ситуации. Из них - 628,5 млн сомов из бюджета, а 227,8 млн сомов со спецсчета. Пока что выделено 72% от суммы, остальные поступят до конца декабря.
Кроме того, от Фонда развития природы поступило $3,7 млн, или 301,3 млн сомов, и остатки неосвоенных средств за прошлые годы.
Напомним, по оценкам экспертов, в период с 1 июля 2021 г. по 30 июня 2022 г. воздействие загрязнения воздуха привело к 112 смертельным случаям.
Предполагаемый ущерб благосостоянию от загрязнения воздуха в Бишкеке составляет 2 млрд сомов, или $24,9 млн, в 2021-2022 годах.
URL: https://kaktus.media/472433
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!